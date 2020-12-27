9 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين: بينها الإعاقة

«لا يجوز الجمع بين معاشين» القاعدة العامة لـ المعاشات في الحالات العادية، لكن وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحسب القرار 148 لسنة 2019، هناك حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين، أو تقاضي المعاش، إضافة إلى الدخل من أي جهة عمل، وذلك بالنسبة للأشخاص المستحقين للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش، والمؤمن عليه، وهم: «الأرملة، الإخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين»، أما فيما يخص الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الجمع بين معاشين أو معاش وأجر للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

بحسب قانون المعاشات تنص المادة 102 على أنَّه «إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا»

كما تنص مادة 103 على وقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1 - الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2 - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات يجوز فيه الجمع بين معاشين

نصت المادة 104 من القانون، على أنَّ هناك حالات يتمّ استثناء فيها من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102، 103 حيث يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.

2 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.

حيث تنص المادة 24 على أنَّ يسوي المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية، ويسوي المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.

وفي حالات استحقاق المعاش يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

3 - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4 - يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5 - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6 - يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

1- أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

2- أن يكون حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.

3- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.