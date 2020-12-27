سعر الدولار اليوم الأحد 27-12-2020 مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 27 ديسمبر الحالي، في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي مثل البنك الأهلي ومصر والإسكندرية والتجاري الدولي.

وترصد «الوطن» متوسط سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل اليورو في بداية تعاملات اليوم، نحو 19 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.04 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات، في بنك مصر إلى 21.19 جنيه للشراء و21.38 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 21.17 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.18 جنيه للشراء و21.38 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي وفق بداية التعاملات الصباحية، في بنك مصر اليوم الأحد نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بدء تعاملات اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وقامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصريين خلال الأسبوع الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما ثبتت أيضًا سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ووفقًا للنشرة الدورية للبنك المركزي، فقد سجّل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا في الشهر الثالث على التوالي، وذلك عندما سجّل في الحضر في نهاية نوفمبر نحو 5.7% ليرتفع من 4.5% في الشهر السابق له.

وفي نشرته؛ أكد «المركزي» أنّ الارتفاع السنوي في معدل التضخم جاء مدفوعًا بارتفاع سلة أسعار المواد الغذائية بداية من سبتمبر 2020، خاصةً مع ارتفاع الطماطم في ذلك الشهر.