الصحة: إجراء 12 ألف مسحة كورونا يوميا يحدد على أساسها حالات الإصابة

يشهد الوضع الوبائي لجائحة كورونا ارتفاع أعداد مصابي الفيروس المستجد، وتوقعات من اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بالوزارة بالزيادة لمدة شهرين متتاليين، وتقوم وزارة الصحة بإصدار بيان رسمي خاص بمستجدات فيروس كورونا وأعداد المصابين والوفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

أعداد المصابين التي يتم الإعلان عنها يوميا من وزارة الصحة، تثير تساؤلات حول مدى دقتها، وبالتواصل مع أحد المسؤولين بالوزارة، قال لـ"الوطن"، إن الأرقام التى تصدر يوميا من وزارة الصحة صحيحة ولا داعي لإخفاء شيئ، لأن هذا الفيروس وباء عالمي.

12 ألف مسحة يومية

وأكد المصدر أن وزارة الصحة تقوم يوميا بإجراء 12 ألف مسحة من خلال معامل الوزارة على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها 62 معمل مزودين بأحدث التقنيات الحديثة لإجراء تحاليل بي سي آر، مشيرا إلى أنه تم إجراء مليون تحليل بي سي آر منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أنه منعا للتزاحم داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة تم تخصيص الحجز الإلكترونى، وتم التوسع فى عدد الأجهزة لتخفيف الضغط وتسهيل تقديم الخدمات للمواطن.

وأكدت المصادر أن هناك حالات كثيرة داخل العزل المنزلي لن يتم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين، بالإضافة إلى أن الرقم الذي يصدر يوميا هو من قام بالمسحات داخل مستشفيات وزارة الصحة فقط، ولكن هناك مسحات تتم داخل مسشتفيات خاصة ومسحات تتم فى معامل خاصة غير معامل وزارة الصحة والتى يبلغ عددها أكثر من 500 معمل، مشيرة الى أن وزارة الصحة لا تعترف بمسحات المعامل الخاصة لأنها غير دقيقة لذلك الأرقام المعلنه صحيحة لأنها صادرة من 62 معمل خاضعين لإشراف وزارة الصحة.