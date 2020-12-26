الصحة: نجري 10 آلاف مسحة يوميا وهناك مستشفيات خاصة لا ترسل النتائج

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس إدارة المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت الإجراءات الاستباقية بعد السيطرة على الموجة الأولى من فيروس كورونا، خاصة وأن الجميع كان متوقعا حدوث موجة ثانية للفيروس في الشتاء، وجرى توفير المسحات والكشوفات التي ساعدت على تشخيص الإصابة بكميات أكبر، من خلال 4 ملايين كاشف و62 معملا لأخذ المسحة.

10 آلاف مسحة يوميا

وأضافت الدكتورة نانسي الجندي، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة هي الأرقام الخاصة بالأشخاص الذين أجروا المسحة وظهرت إيجابيتها، لافتة إلى أن عدد المسحات التي يتم أخذها من المواطنين حوالي 10 آلاف مسحة يوميا على مستوى الجمهورية.

مسحات المستشفيات الخاصة

وطالبت المواطنين بالتوجه للمستشفى فور شعورهم بالأعراض وتشخيصه بشكله جيد، وكل المستشفيات التابعة للوزارة باتت مفتوحة لإجراء مسحة كورونا، متابعة «عدد المسحات اللي بتحصل في المعامل أو المستشفيات الخاصة مش بتوصلنا، فيه مستشفيات مش بتبعت لنا، والمعامل المركزية متقدرش تحدد المعامل الخاصة شغالة إزاي، ومفيش إحصائيات واضحة قدامي».

مسحة الـ pcr

وتابعت، «مسحة الـ pcr اللي هو التشخيص الفعلي لكورونا، لازم يكون فيه كم معين من الفيروس موجود عشان المسحة تقراه بشكل واضح، ويقول موجود ولا لا في الجسم؟ ولازم المواطن يروح للدكتور عشان يشخصه بشكل صحيح، لأن الفيروس له حضانة داخل الجسم ممكن في الفترة دي متقدرش المسحة تقول الفيروس موجود ولا لا».

أهمية الأشعة المقطعية

وأوضحت أن هناك العديد من التحاليل الأخرى تبين مدى الإصابة بفيروس كورونا، مثل الأشعة المقطعية، التي تعد أشعة مهمة، والطبيب المختص هو من يحدد التحليل الصحيح لإجرائه.