وزير البترول يعلن توطين التصنيع المحلى لمعدات أنشطة البترول والغاز

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ استراتيجية وزارة البترول تولي أهمية متزايدة لتعميق وتوطين التصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز، لما يمثله من عنصر أمان ويزيد من القدرة على الاعتماد محلياً على تصنيع المعدات البترولية فضلاً عن تقليل الاستيراد وترشيد النقد الأجنبي، إضافة إلى دورها المهم في تنفيذ المشروعات البترولية وفقاً للخطط والبرامج الزمنية المحددة، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التنقلات والشحن بين دول العالم.

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة «بتروچت» ومدى التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا دون التأثير على العملية الإنتاجية .

وخلال الزيارة، أوضح الملا، أنَّ الشركات البترولية المصرية في مقدمتها شركة «بتروجت اكتسبت» كثيراً من الخبرات المتميزة على مدى فترات عمل طويلة وحققت نتائج أعمال متميزة فى مجالات التصنيع المحلي واستطاعت تأمين وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها ، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من مشروعات الدولة القومية.

وخلال الزيارة، استمع وزير البترول ومرافقوه إلى عرض من المهندس وليد لطفي رئيس شركة «بتروجت»، أوضح خلاله أنَّ الشركة تمتلك 6 ورش تصنيع محلي للمعدات الاستاتيكية داخل مصر منها ورشة تحت الإنشاء بمدينة العلمين، كما تمتلك ورشتين خارج مصر بدولتي العراق وسلطنة عمان، ومصنعي تغليف المواسير البرية والبحرية بمحافظتى بورسعيد والسويس، إضافة إلى ياردين للتصنيع البحري بالأسكندرية وبخليج السويس، مشيرًا إلى أنَّ ورش التصنيع المحلي تضم 3200 معدة استاتيكية تشمل أوعية الضغط وأبراج التقطير والمفاعلات ومبادلات حرارية ومبردات هوائية وأفران وحزم العمليات والمعالجة.

وتنفذ شركة «بتروجت» خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة احتياجات قطاع البترول مع الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية، وكذلك توفير أكبر قدر من احتياجات العملاء في السوق المحلي، وتنفيذ برامج لتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية والاستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الإنتاجية الحالية وتطويرها باستخدام التكنولوجيات الحديثة، حيث تمّ توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية متخصصة لتصنيع المعدات التخصصية لأول مرة بمصر، وكذلك تأهيل ورش الشركة لتنفيذ أعمال التصنيع بمحطة الضبعة النووية، ومن المتوقع أن يبلغ حجم أعمال التصنيع المسند للشركة والمتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة حوالي 25 ألف طن من الهياكل المعدنية، و33 ألف طن من المعدات.

وفي نهاية الجولة، وجه الملا، التحية والشكر للعاملين بالشركة على الجهد المبذول ونجاحهم في تنفيذ ما يسند لهم من أعمال سواء تنفذ المشروعات البترولية أو المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بأعلى معايير الجودة وهي ما جعلت شركة «بتروجت» في مصاف شركات المقاولات الكبرى ، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد مع الإلتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا للحفاظ عليهم وعلى أسرهم.

رافق وزير البترول، خلال الجولة المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للتكرير والتصنيع وللتخطيط والمشروعات الكيميائي أشرف الشامي والمهندس أيمن عمارة، والمهندس محمود ناجي معاون وزير البترول للنقل والتوزيع.