وزير البترول: افتتاح 325 محطة غاز طبيعي جديدة العام المقبل

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، افتتاح اول محطة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لأول مرة في شرم الشيخ، موضحًا في الوقت ذاته أنه سيتم افتتاح سلسلة من محطات الغاز الطبيعي خلال عام 2021 بإجمالي 325 محطة، وذلك في إطار إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى تنفيذا للمبادرة الرئيسية.

سنقدم تيسيرات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأضاف الملا، خلال لقاء خاص على شاشة extra news، أن الدولة المصرية ستعمل على تقديم تيسيرات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث إن مصر لديها فائض من الغاز وهو يُعد أرخص بنسبة 50% من البنزين، موضحًا أن محطة شرم الشيخ تُعد المحطة الأولى ضمن سلسلة المشروع القومي للوقود المزدوج البترول والغاز.

الحكومة تولي اهتماما كبيرا بشرم الشيخ كونها ساحلية

وأكد وزير البترول، أن هذا المشروع جاء بمبادرة رئاسية بعد أن استطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتي من البترول والغاز الطبيعي ونقوم أيضا بتصدير الغاز، ونتوسع في إمداد هذه الخدمة في محافظات الجمهورية، موضحًا في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بشرم الشيخ خاصة أنها مدينة ساحلية.

جنوب سيناء: سنقدم تسهيلات لإنشاء محطات غاز طبيعي

وأوضح الملا، أن مصر دشنت على مدار الـ25 عامًا الماضية 225 محطة غاز طبيعي، ومن المفترض أن يضاف 325 محطة ليبلغ الإجمالي 550 محطة بنهاية 2021، كما يعد هذا المشروع مفيدا للمناطق الصناعية ويوفر للأهالي خدمات الغاز الطبيعي.

من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تساهم في تقديم كافة التيسيرات لإنشاء محطات تعمل بالغاز الطبيعي، كما أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساهم في تحسين دخل السائقين بـ 50%، إضافة إلى الحفاظ على البيئة نظيفة، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تكون شرم الشيخ مدينة خضراء، وسيتم تنفيذ 6 محطات تعمل بالغاز الطبيعي خلال 2021، وذلك خلال تصريحاته لنفس البرنامج.