الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب بالزمالك في 4 ساعات

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحي قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، يرافقه كلا من المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه حدث كسر لخطي مياه الشرب والصرف الصحي داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وجارٍ إنهاء أعمال الإصلاح ومتوقع الانتهاء خلال 4 ساعات، موضحا أن التأثير شمل منطقة الزمالك الشمالية.

وأعربت الشركة – في بيان لها - عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرداتها، وقررت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.