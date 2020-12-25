القاهرة: تسليم فيزا كارد لأهالي الطيبي لصرف تعويضات القيمة الايجارية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرارأعمال الإزالة الجارية بمنطقة "الطيبي" في السيدة زينب استعدادا لإتمام مشروع "روضة السيدة 2" لافتة إلى إزالة 116 عقارا.

وأضافت في تصريح لها، اليوم، أن أعمال الإزالة تمت بنسبة 75٪ وما تبقى 27 عقارا مقرر إزالتها، لافتة إلى أن الأعمال تتم بشكل آمن ودون عقبات تذكر حيث يتواجد فى الموقع الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، لمتابعة الأعمال بشكل مباشر بمشاركة مجموعة عمل كاملة من حي السيدة والمنطقة الجنوبية من الإدارات المعنية والتنفيذية والقيادات الشرطية.

إزالة 143 عقار تضم 350 أسرة

وأوضحت أنه تم تسليم "الفيزا كارد" لجميع المستحقين ليحصلوا من خلاله على القيمة الإيجارية التعويضية لحين استكمال المشروع واستلامهم الوحدات السكنية، وأشارت إلى أن منطقة الطيبي من المناطق العشوائية الجاري تطويرها وتضم 143 عقارا تسكنها 350 أسرة وسيتم إقامة مشروع متكامل بالمنطقة" روضة السيدة 2" يراعي النسق العمراني للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعي احتياجات المواطنين، حيث ان مشروع تطوير منطقة الطيبى يتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10.5 فدان، علاوة على منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وملاعب وحدائق، بالتوازي مع تطوير منطقة أبو الريش.

ضبط 107 شيشة خلال حملات على مقاهى حلوان

وأشارت "نائب محافظ القاهرة" إلى شن حملة بنطاق حى حلوان أسفرت عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين ورفع عدد من عربات الكارو وإزالة جميع التراكمات الموجودة بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها وشوارع المراغي و محمد سيد أحمد ورفع المخالفات بكافة المناطق للعمل على راحة وخدمة المواطنين وحفاظا علي المظهر الحضاري بشوارع الحى.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى تعديات ومخالفات والمخالفين، علاوة على ضبط عدد ١٠٧ من الشيش حيث محظور تداولها داخل المقاهى وهى مخالفة للاجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات بمخزن الحى.

ونوهت إلى الاستجابة لشكاوى سكان منطقة حدائق المعادى من وجود حفرة عميقة بعمق 12متر تابعة لشركة المياه والصرف الصحى أمام بوابة مدرسة حدائق المعادى التجريبية مباشرة والتي تضم ما يقارب 3 آلاف طالب، مؤكدة توجيه رئيس حي المعادى إلى سرعة التعامل ومتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لما تم الاتفاق عليه مع شركة المياه والصرف الصحى بالقاهرة واتخاذ جميع الاجراء اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن للوصول إلى حل فورى وسريع وتم تغطية تلك الحفرة.