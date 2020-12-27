تفاصيل مبادرة «بكرة ديجيتال» من «الرياضة والاتصالات»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات تحت عنوان «بكرة ديجيتال»، في إطار مشروع «طوّر وغيّر» الذي تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وقطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

نطاق المبادرة

تُنفذ المبادرة في محافظات مصر كافة، وستكون نقطة البداية خلال شهر ديسمبر بمحافظة بورسعيد باعتبارها المحافظة الرقمية الأولى بمصر.

الفئة المستهدفة

وتستهدف المبادرة الشباب من 14 عامًا وحتى 40 عامًا.

تفاصيل مبادرة بكرة ديجيتال

تمنح مبادرة «بكرة ديجيتال» فرصة للشباب للتطوير من مهاراتهم والحصول على شهادات معتمدة، وتشمل حزما متعددة من برامج رفع الوعي الرقمي وبرامج تدريبية متكاملة يقدمها مجموعة من مدربين معتمدين من شركة مايكروسوفت مصر، وتنقسم المبادرة إلى 3 محاور:

1. لقاءات وورش عمل لرفع الوعي بأهمية التحول الرقمي

تنقسم إلى 3 ندوات شهريًا على مدار 3 أشهر، من خلال عقد لقاءات داخل مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد أو المدينة الشبابية والتي من خلالها سيتم عرض:

- عروض تقديمية حول التحول الرقمي والمجالات التي سيتم رقمنتها.

- مقدمة حول الذكاء الاصطناعي.

- مستقبل الوظائف.

- قصص نجاح من شباب بورسعيد والذين تميزوا في مجالات العمل المختلفة

2. مجموعة ندوات افتراضية

مرة أسبوعيا لمدة 3 أشهر، من خلال عقد لقاءات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams بتقنية البث المباشر حول موضوعات:

- أهمية العمل.

- التخطيط الوظيفي.

- وضع الأهداف.

- ريادة الأعمال.

- التحول الرقمي.

- الذكاء الاصطناعي.

- تحليل البيانات.

كما يتم عقد تدريبات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams على مدار 7 أيام تدريبية لمدة 5 ساعات يوميًا حول الأمية الرقمية متضمنة موضوعات عديدة منها:

Windows 10

MS Word

MS Excel

MS Power Point

MS Outlook

OneDrive &Internet Security

وسيتم اختيار أفضل المتدربين وتأهيلهم للحصول على شهادة اعتماد MOS

3. التأهيل للحصول على شهادة اعتماد أخصائي برامج مكتبية

وتشمل عقد تدريبات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams على مدار 10 أيام تدريبية لمدة 5 ساعات يوميًا، تؤهل الحصول على شهادات معتمدة وأن يصبحوا متخصصين برامج مايكروسوفت المتنوعة.

ويمكنك التسجيل بمباردة «بكرة ديجيتال» من هنــــــــــــا، عن طريق إدخال الاسم وبطاقة الرقم القومي السارية، والمحافظة، والسن، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وتحديد موعد التدريبات سواء بالفترة الصباحية أو المسائية، واختيار محور التدريب: «أخصائي مايكروسوفت أوفيس»، أو «محو الأمية الرقمية».