ضبط مقاول «عليه غرامات مباني» بـ6 ملايين جنيه في البساتين

تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مقاول» مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد 6 أحكام غرامات «مباني» بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 6 ملايين جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة بتردد مقاول هارب من عشرات الأحكام القضائية ضده على مناطق التجمع ومدينة نصر والبساتين.

وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، جرى إعداد أكمنة ثابته ومتنقلة، وتبين أنَّه يدعى «ن.ل» (43 سنة)، وألقي القبض على المتهم بمنطقة البساتين.