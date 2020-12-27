ضبط موظف بمستشفى تلاعب في إيصالات حجوزات المرضى في طنطا

أكّدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، استغلال موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، موقعه الوظيفي والمنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى واختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب في إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى، في أثناء فترة تواجدهم بها وتعديل المبالغ المحصلة من المريض فعلياً على كلٍ من الصور الكربونية الخاصة بالمراجعة، وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من المبلغ الفعلي واختلاس الفرق بين القيمتين والاستيلاء عليها لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.