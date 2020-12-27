المنشآت الفندقية: السائحون لم يلغوا حجوزات رأس السنة

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّه لم تحدث أي إلغاءات في حجوزات المجموعات السياحية بالفنادق ليلة رأس السنة، بسبب قرار وزارة السياحة والآثار بمنع الاحتفالات والفعاليات الثقافية والسياحية خلال هذا اليوم.

وأضاف الشاعر، لـ«الوطن»، أنّ غالبية السياح الوافدين لمصر حاليا، يزورون المدن السياحية الشاطئية، مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، لافتا إلى أنّ غالبية فنادق تلك المدن لا تنظم حفلات خاصة خلال رأس السنة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ هناك لجان من قبل وزارة السياحة والآثار، ستتوجه للتفتيش بشكل مفاجئ على الفنادق للتأكد من تطبيقها لقرار منع الفعاليات السياحية والثقافية والحفلات ليلة رأس السنة، موضحا أنّ الفنادق المخالفة للقرار، سيتم توقيع عقوبات متدرجة عليها تصل لحد الإغلاق التام.\

الفنادق تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأكد الشاعر أنّ الفنادق العاملة التزمت بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتشغيل، وزادت عليها، موضحا أنّ المقصد السياحي المصري «آمن صحيا»، ما ظهر بشكل واضح في عدم إصابة أي من السياح الذين زاروا مصر منذ يوليو الماضي، ويقدر عددهم بنحو نصف مليون سائح بفيروس كورونا، أثناء وجودهم بمصر، مؤكدا أنّ الفنادق المصرية مستعدة لاستقبال جميع السياح بعد انتهاء الجائحة.

تطبيق الاشتراطات الصحية لاستقبال السياح

من جهته، قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إنّ نسب إقبال السياح على زيارة الغردقة ومرسى علم حاليا، لم تشهد اختلافا كبيرا عن بداية الشهر الحالي، الذي سجلت فيه نسب إشغال بلغت نحو 12%، لافتا إلى توقعاته بارتفاع تلك النسب برأس السنة وأعياد الميلاد، لتصل لنحو 20%.

وأضاف أنّ أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وصربيا، لا زالت ترسل سائحيها إلى مصر حتى الآن، رغم حالة الإغلاق التي شهدتها غالبية الدول الأوروبية، خاصة وأنّ المقاصد السياحية المصرية تطبق المعايير الصحية لاستقبال واستضافة السياح.