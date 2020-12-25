«المنشآت الفندقية»: استمرار الأفراح بالقاعات المكشوفة رغم كورونا

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه لم يتم إلغاء حفلات الزفاف التي تقام بالقاعات المكشوفة بالفنادق، رغم بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وتجاوز أعداد الاصابات في مصر حاجز الـ1000 إصابة.

وأرجع «الشاعر» فس تصريح لـ«الوطن» ذلك إلى سببين، الأول أن تلك الأفراح تقام بقاعات مفتوحة بها هواء متجدد، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي، كما يتم قياس درجات الحرارة لكافة المتواجدين بالفرح قبل دخولهم للفندق، والآخر هو أننا في فصل الشتاء ونادرًا ما تجد من يوافق على إقامة فرحه فى الهواء الطلق، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة واحتمالية سقوط الأمطار.

عقوبات على إقامة حفلات ليلة رأس السنة

وأشار، إلى أن الفنادق التي ستخالف قرار وزارة السياحة والأثارالخاص بعدم إقامة أية حفلات أو فعاليات سياحية أو ثقافية ليلة رأس السنة ينتج عنها تجمعات، سيتم تطبيق عقوبات متدرجة عليها تصل حتى إلغاء الترخيص والإغلاق النهائي، موضحًا أن هناك لجان من «السياحة» تفتش بشكل مفاجئ على الفنادق خلال تلك الليلة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق تلك التعليمات مع تحرير محاضر للمخالفين.

ولفت «الشاعر»، إلى أن قرار وزارة السياحة والأثار بعدم إقامة أية احتفالات بالفنادق ليلة رأس السنة لم يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة ولم يتم تسجل أية إلغاءات في الحجوزات بسبب هذا القرار، موضحًا أن العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر اتخذت قرارات بالإغلاق التام، وألغت كافة مظاهر الاحتفالات بعد ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا بين مواطنيها، وهو ما يؤكد أن السائح القادم لمصر أو وكالة السفر المنظمة للرحلات تدرك جيدًا أهمية تلك القرارات في الحفاظ على حياة الإنسان.

وأعرب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، عن توقعه بأن الحركة السياحية الوافدة لمصر ستبدأ فى إستعادة عافيتها تدريجيًا خلال الموسم السياحي الشتوى المقبل.