قطع الكهرباء غدا عن مناطق سكنية في السويس

أعلنت محافظة السويس، أنه سيتم قطع الكهرباء غدا الإثنين من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا عن مناطق سكنية بالمحافظة، نظرا لأعمال الصيانة.

وأكد بيان للمحافظة، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن مناطق «حي فيصل - شرطة الكهرباء - كنيسة ماري جرجس - الأحوال المدنية - الضرائب - المطافي - السنترال - محطة موبيل وغازتك وتوتال - محطة السكة الحديد - موقف السخنة - بنك مصر والإسكندرية - المركز الطبي - مركز شباب فيصل».

كما سيتم قطع الكهرباء أيضا عن «مستقبل 3 - الصفا والمروة - السحاب - الصباح - مختار - الرياض - فيصل - منى - الجمهورية».

وأكد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، على مسؤولي حي فيصل والكهرباء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانه للكهرباء بالمواعيد المعلنة.