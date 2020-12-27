تفاصيل مصرع موظف والشروع في قتل ابنه بسبب لعب الأطفال بالمرج

شهدت منطقة المرج معركة حامية بين عائلتين مساء أمس، أسفرت عن مقتل موظف والشروع في قتل نجله وإصابة 3 آخرين تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، وتبين أن شقيقين وراء الجريمة.

ودلت التحريات الأولية أن سبب المعركة هو «لعب الأطفال»، وأن مشادة كلامية نشبت بين حفيد المجني عليه من عائلة «أحمد» طرف أول، ونجل عائلة الطرف الثاني «حمدي» أثناء لهوهما، وتراشق الطرفان الشتائم وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي بين النساء، ثم اشتبك أقارب الأسرتين مستخدمين الأسلحة والشوم، وانتهت بمقتل الضحية وإصابة 4، من بينهم نجل المجني عليه.

مقتل موظف والشروع فى قتل نجله

وأشارت التحريات إلى أن وراء جريمة القتل عامل وشقيقه من العائلة الثانية «حمدي»، مشيرة إلى إلقاء القبض عليهما، والتحفظ على المصابين لإشتراكهم في المعركة.

ونجح رجال المباحث في ضبط أطراف المعركة، وحُرر محضر وأُخطرت النيابة التي انتقلت إلى مكان البلاغ، وأجرت معاينة وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت إعداد تقرير طبي عن المصابين، وكلفت المباحث بتحديد المتهمين الرئيسييّن في الواقعة.

قتل بسبب لعب الأطفال

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب معركة بالأسلحة البيضاء والشوم بمنطقة المرج بين عائليتن، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم حسين خيري رئيس المباحث، وتبين أن المعركة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأوضحت التحريات الأولية أن الضحية لقي مصرعه إثر تهشم رأسه بعد ضربه بقطعة حديد وشوم، فيما أصيب نجله، والمقيم بذات العنوان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وكشفت تحريات المباحث أن سبب المعركة بين العائلتين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما وشقيقيّن مقيمان بذات العنوان، ومصابان بكدمات متفرقة بالجسم ، وذلك حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة بسبب لعب الأطفال.

وتم استصدار إذن من النيابة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُحيلت إلى النيابة للتحقيق.