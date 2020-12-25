مقتل مواطن طعنا في مشاجرة بالغربية

قتل مواطن طعنا بسلاح أبيض، اليوم، في مشاجرة بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة في الغربية، ونقلت سيارة إسعاف الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام .

تلقى اللواءهاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة، بورود إشارة من مستشفى المحلة العام، باستقبال شخص يدعى "كارم . ع . ز"، 26 عامًا مصابا بجروح طعنية في البطن، ولفظ أنفاسه لحظة وصوله المستشفى.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة بإشراف الرائد محمد عيسوي، رئيس مباحث مركز المحلة إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشخص آخر يدعى "شلاطة.م" تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بمنطقة أرض الكسبانة بنطاق القرية، قام على إثرها الضحية بإصابة المتهم بجرح في كتفه الأيسر، فأخرج المتهم سلاحا أبيض وسدد له عدة طعنات نافذة ما تسبب في وفاته.

وتمكنت مباحث مركز شرطة المحلة من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتحرير محضرا وإخطار النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.