إصابة شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري، اليوم، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية "الشمايلة" التابعة لمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية الشنابلة دائرة المركز ووقوع مصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين لخلاف على قطعة أرض زراعية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "حمادة على سيد" 35 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى أبنوب المركزي، وجارى تحويله لمستشفى الجامعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

و تمكن فريق ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية بمشاركة بمشاركة قطاع الأمن العام بأسيوط، من خلال حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن إستهداف دائرة مركز شرطة أبو تيج، وأسفرت جهودها عن ضبط 10 قطع سلاح نارى (2بندقية آلية - 3بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش)،