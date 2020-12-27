عمر خورشيد منتقدا عفاف شعيب: «أنا بغسل المواعين»

وجه الفنان عمر خورشيد، انتقادات لاذعة للفنانة عفاف شعيب، بشأن تصريحاتها التي انتشرت مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، والتي قالت فيها إنها «لا تعتبر الرجل الذي يغسل المواعين لزوجته بأنه رجل».

وكتب عمر خورشيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إيه اللي الأستاذة عفاف شعيب بتقوله ده، على فكرة أنا بغسل المواعين، وانهالت عليه تعليقات المتابعين الذين أشادوا غالبيتهم بمساندته لزوجته والمشاركة في الأعمال المنزلية، ومازحته بعض المتابعات وقولهن له (الرجل الحنين رزق)، فيما انتقد البعض تصريحات عفاف شعيب، وعدم تقديرها للزوج الذي يساعد زوجته في شغل البيت».

الفنان عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، ومتزوج من الفنانة الشابة ياسمين جيلاني، وشارك في عدد من الأفلام منها «ماتيجي نرقص، كاريوكي، كليفتي، ركلام، ليالي الحب»، ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها «مطعم تشي توتو، أشرار وطيبين، قلب الخطر، عزيز على القلب».

وقبل انتقادات عمر خورشيد، للفنانة عفاف شعيب، سبقته الفنانة آيتن عامر، التي أبدت دهشتها من تصريحات الفنانة الكبيرة، وذلك عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث كتبت متساءلة: إيه التصريحات العجيبة دى بس!، مين قال إن اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دي يبقى من أنصاف رجال!.

واستطردت «الستات بيشتغلوا وينضفوا ويطبخوا ويغسلوا وبالليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع، ولما الراجل يساعد نقول عليه مش راجل! ايه ده بجد؟».

وفي تصريحات لـ«الوطن»، انزعجت الفنانة عفاف شعيب، من الانتقادات التي وجهت لها، وتأكيدها على أن كلامها فُهم في سياق مختلف، خصوصًا وأنها تحترم الأزواج الذين يساعدون زوجاتهم في الأمور المنزلية ولا يقلل من شأنهم، مع إشارتها إلى أن غالبية حالات الطلاق التي تحدث بين الأزواج الجدد بسبب عدم التعاون المثمر بينهما، «الرجل يساعد مراته لكن مش على طول، غالبية حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم التعاون بينهما، خصوصًا الأزواج الجدد من الشباب، أنا لست رافضة لمبدأ مساعدة الرجل لزوجته، لكن مش يغسل مواعين على طول، لازم الاتنين يساعدوا بعض».

وتابعت: «لا أقصد إطلاقًا إهانة الرجل الذي يساعد زوجته أو التقليل منه، لأنه مش عيب يساعد مراته بس من غير أي طرف يجي على التاني».