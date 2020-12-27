رانيا يوسف لـ«الوطن» بعد فيديو «مفاتنها»: كنت بهزر وعاقبوا المذيع

تحدثت الفنانة رانيا يوسف بعدما أثارت الجدل جراء تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد» العراقية، الذي شهد قولها «مؤخرتي مميزة».

وقالت «يوسف» لـ«الوطن»: «اتخضيت من السؤال فور سماعه من المذيع لذا حاولت تهدئة الموقف والرد علي السؤال دون حرج».

وأضافت: «لم يتواصل معي أحد من نقابة المهن التمثيلية من أجل التحقيق أو غيره، من المفترض معاقبة المذيع لأنني كنت أجيب على الأسئلة في نطاق الهزار».

وتابعت: «الحلقة ليست مسُيئة، والبرومو أكثر جرأة وانتظروا عرض الحلقة».

ومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم الجمعة المقبلة علي قناة الرشيد.

وعلمت «الوطن» أن الفنانة رانيا يوسف، قد تواصلت خلال الساعات الماضية مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، من أجل معرفة الدعاوى التي أقيمت ضدها خلال الساعات الماضية .

حاولت رانيا يوسف، الإبتعاد عن أي أزمة من المقرر أن تحدث، وقررت أن تترك منزلها خلال الساعات الماضية، واستقرت بمنزل آخر لها، بعد الأزمة العنيفة التي تعرضت لها .

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، خلال «البرومو» الجديد وهي تتحدث عن الرجال قائلة: «الذكور كتير، بس الرجالة قليلين أوي»، وذلك ردًا على سؤال المذيع العراقي لها بشأن «عن أكثر شيء تحبه في الرجال؟».