ماذا تفعل إذا كان دخلك أقل من الحد الأدنى للتقديم بشقق الإسكان؟

تسعى الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم، ولذلك تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية، له الشخصية الاعتبارية.

وضمن مشروعات الإسكان التي تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، فإنّها تشترط في المتقدمين حد أدنى للدخل يختلف من مشروع سكني لآخر، ويحدث أحيانًا أن يكون دخل العميل أقل من الحد الأدنى المطلوب للتقديم بالمشروعات السكنية، وفي هذه الحالة يمكنك اتباع الآتي:

ماذا تفعل إذا قلّ دخلك عن الحد الأدنى للتقديم؟

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنّه إذا كان دخلك أقل من الحد الأدنى للدخل للتقديم على وحدة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، يمكنك إدخال الزوجة كشريك بالتضامن إذا كانت تعمل، وذلك أثناء فترة التقديم على الإعلان، حيث يوقع الزوج والزوجة على استمارة الطلب كشركاء بالتضامن، وفي تلك الحالة ستصبح الوحدة باسم الزوجين.

إذا كان الحد الأدنى للتمويل 1300 جنيه، ودخل الزوج 1000 جنيه فقط وهو أقل من الحد الأدنى للتقديم بالمشروع السكني، ودخل الزوجة 800 جنيه، يمكن جمع دخلهما ليصبح معًا 1800 جنيه، ليتخطى بذلك الحد الأدنى للتقديم.

ووضعت وزارة الإسكان بعض الفئات الأخرى غير المستحقة لوحدات الإسكان الاجتماعي، كأن يكون المتقدم حاصلًا على وحدة من الدولة مدعومة، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو أن يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها إقامة أو عمل.