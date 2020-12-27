الأرصاد: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا وطقس مستقر مع العام الجديد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ رسميا وجغرافيا من حوالي أسبوع، ولكن رغم ذلك درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ومازلنا نشعر بالدفئ خلال ساعات النهار، وخصوصا مع سطوع آشعة الشمس بساعات النهار، ولكن درجات الحرارة تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس باردا أثناء ساعات الليل المتأخرة وخلال ساعات الصباح الباكر.

الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر وتؤثر على أغلب الطرق، وخصوصا الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدة المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق خصوصا في أوقات تكون الشبورة.

الطقس مستقر

وشددت «شاكر»، على أنه فيما عدا الشبورة المائية لاتوجد أي مشكلات أو ظواهر للطقس خلال هذا الأسبوع، فالطقس مستقر، مشيرة لسقوط أمطار، أمس، على مناطق من سلاسل جنوب البلاد وخصوصا مناطق جبال البحر الأحمر، وشهدت مدينة القصير وسفاجا وقنا أمطارا أدت لحدوث إغلاق ببعض الطرق مثل طريق سفاجا القصير، واليوم تستمر الفرص للأمطار الخفيفة على بعض مناطق جنوب البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير ولكنها أمطار خفيفة لن تسبب أي مشكلات.

الملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط

واستكملت «شاكر»، بأن الطقس مستقر تماما، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، والملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويستمر على مدار هذا الأسبوع الاستقرار في الأحوال الجوية، وسنبدأ العام الجديد بطقس مستقر وأجواء جيدة، كاشفة أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار تتراوح بين 21 و22 درجة وتنخفض أثناء الليل وتصل لـ13 أو 14 درجة، وتنخفض أكثر بالنسبة لمدن شمال وجنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة الصغرى لـ10 درجات مئوية على شمال وجنوب الصعيد.