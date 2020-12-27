10 قيادات نسائية في الهيكل الجديد للأوقاف في 2020

عملت الدولة المصرية منذ 30 يونيو على تصحيح المسار للمرأة المصرية، الذي شوّهته جماعات الإسلام السياسي، التي اعتبرت أنّ المرأة «لا شيء»، ومهمتها المنزل فقط.

قيادات نسائية

وفي إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف 10 قيادات نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف، كما يلي:

1. المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة، لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

2. رندا صلاح محمود دسوقي، لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

3. الدكتورة جنية محمود محمد عبدالرحمن، لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشؤون الطبية.

4. سمر إبراهيم محمود، مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين.

5. المهندسة غادة عبدالحليم محمد عبدالحليم، لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

6. منى حسين، لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر.

7. سوزان سمير جمعة محمد، لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

8. روض زكريا محفوظ، لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك.

9. هدى فؤاد يوسف، لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

10. غادة محمد أبو الوفا إسماعيل، مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

فرص تمكين المرأة

من جانبه، أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بقرارات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخاصة بتعيين القيادات النسائية في وزارة الاوقاف، وثمّنت الدكتورة مايا مرسي، قرار وزير الأوقاف، مؤكدة أنّ مثل هذا القرار يعد بمثابة خطوة مهمة لزيادة فرص تمكين المرأة ومسؤولياتها القيادية داخل الوزارات.