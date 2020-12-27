مرتدين النقاب.. رجل وامرأتان يحاولون سرقة سكرتيرة عيادة بالمنصورة

ألقى ضباط مباحث قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، القبض على 3 منقبات تبين أن من بينهم رجل، خلال قيامهم بسرقة مصوغات سكرتيرة بإحدى العيادات بمدينة المنصورة وكتم أنفاسها لسرقة مشغولاتها الذهبية.

تلقى اللواء رأفت الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، انه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بدائرة القسم في شارع «حسين بك» تبلغ لهم من بعض الأهالي محاولة 3 أشخاص سرقة إحدى السيدات داخل عيادة خاصة في نفس الشارع.

انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتم الالتقاء مع المواطنة إيمان أبوعوف عبد المالك، 48 سنة، سكرتيرة بعيادة استشاري جلدية وتناسلية، ومقيمة في منطقة عزبة الشال، دائرة قسم ثان المنصورة، بسؤالها في محضر الشرطة، قررت أنه أثناء وجودها بمحل عملها، فوجئت بدخول 3 منتقبات طلبت إحداهن الحجز لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وأضافت السكرتيرة في أقوالها، أنه خلال ذلك اعتدت أخرى عليها، محاولة وضع لاصق طبي على فمها، وحاولوا جميعا سرقة مصوغاتها الذهبية، وأصيبتبسبب ذلك بجرح قطعي بساعد اليد اليمنى، إلا أنها استغاثت بالأهالي حيث تمكنوا من ضبط إحداهن وتدعى «شيماء ع. ع.، 37 سنة بدون عمل»، ومقيمة بشارع المديرية دائرة قسم ثان المنصورة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الهاربين خلال اختبائهما بمدخل إحدى العقارات المجاورة للعقار محل البلاغ، وكانت المفاجأة ان أحدهما رجل يدعى «محمود م. ع. 27 سنة بدون عمل»، ومقيم في منطقة كفر البدماص دائرة قسم ثان المنصورة، والسابق اتهامه في قضيتي ضرب أفضى إلى موت، وخطف واغتصاب، وتبين أنه يرتدي نقاب وضبط بحوزته سلاح أبيض «مطواة قرن» و لاصق طبي ، ومعه «سامية ف. ا.، 39 سنة بدون عمل»، ومقيمة في منطقة عزبة عقل دائرة قسم ثان المنصورة، والسابق اتهامها في قضايا تبديد.

بمواجهة المتهمين، في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، لسابقة تردد الأولى على العيادة لتوقيع الكشف الطبي بها ومشاهدتها للمجني عليها ترتدي مصوغات ذهبية حيث اتفقت مع الثاني والثالثة صديقها على ارتكاب الواقعة.

وجاري استكمال الفحص وتطوير مناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.