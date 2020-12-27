6 أعراض تحسم جدل إصابة الأطفال بكورونا.. بينها فقدان «الشم والتذوق»

قال الدكتور عصام المغازي، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، إنّ أعراض فيروس كورونا في الموجة الثانية الخاصة بالأطفال، تشبه أعراض الكبار، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسم وفقدان حاستي الشم والتذوق والسعال وضعف التغذية والشهية، وألم في البطن.

مغازي: 80% من إصابات الأطفال بسيطة

وأضاف المغازي، لـ«الوطن»، أنّ حالات الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية، تنقسم إلى بسيطة ومتوسطة وشديدة الإصابة، مشيرا الى أنّ 80% من الإصابات تكون بسيطة ومتوسطة ويفضل العزل المنزلي لها.

وتابع أنّ الفيروس في الموجة الثانية يطلق عليها الحجم العائلي، ويقصد به إصابته لأسر كاملة، فنجد إصابة أب وزوجة أطفال، وهو ما تم ملاحظته بالفترة الأخيرة، موضحة أنّ الفيروس يختلف عن الموجة الأولى في كونه أصبح سريع الانتشار لكن الحالات بسيطة.

وعن وجود بروتوكول خاص لعلاج الأطفال، أكد رئيس الجمعية المصرية للصدر وأمراض الدرن، أنّ البروتوكول العلاجي يشبه كثيرا البروتوكول العلاجي للكبار، مع اختلاف بعض الأمور، ويتم تحت إشراف الطبيب.

ووجّه المغازي، مجموعة من النصائح للحفاظ على الأطفال من الإصابة بالفيروس، وتتتمثل في الحفاظ على نظافة اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وزيادة الوعي لديهم بخطورة الفيروس، وتنظيف وتطهير المنزل وارتداء الكمامات خاصة في الأماكن العامة، مشيرا إلى أنّ الأطفال تجد في بداية الأمر صعوبة في تقبل كل هذه الأمور، لكن بالتعود والممارسة سيتبعون الإجراءات الاحترازية، وعلى الأهل أن يتمتعوا بالصبر ويساعدوهم لتجاوز الفترة الصعبة التي يشهدها العالم أجمع.