أورمان كفر الشيخ توزع بطاطين في مبادرة «ستر ودفا» بالتعاون مع «أورانج»

وزعت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، اليوم، بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز «كفرالشيخ- دسوق- سيدى سالم»، بالتعاون مع شركة أورانج، ضمن مبادرة «ستر ودفا» لمجابهة فصل الشتاء، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بكفر الشيخ لديه خطة محكمه ينفذها للتوزيع العادل على أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان، تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام .

وفي وقت سابق، أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية، سلمت أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية للأسر الاكثر احتياجًا بكفرالشيخ، مؤكدًا تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

واكد شعبان انه مؤخرا تم تسليم 10 سماعات طبية، وتسليم 23 جهاز تعويضى، موضحًا أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية .