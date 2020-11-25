"أورمان كفر الشيخ" توزع 3 آلاف بطانية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع 3 آلاف بطانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة كفر الشيخ خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتياجات الأسر اليومية في فصل الشتاء.

وأكد شعبان أنه تم التوزيع في قرى أبو طبل والخادمية واسحاقه مركز كفرالشيخ، وقريتي كفر الجزائر والغنيمي مركز قلين، وقرية الزعفران مركز الحامول، وقرية العجوزين مركز دسوق، وقرية كوبرى الزاوية مركز الرياض، وقرية الشهابية مركز البرلس.

يذكر أن صندوق تحيا مصر نظم احتفالية مؤخرا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة.

وتشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.