115 ضابط وفرد شرطة يطاردون تجار المخدرات والسلاح بالقاهرة

تعددت العشرات من البلاغات بانتشار تجار المخدرات، وحاملي الأسلحة البيضاء بقطاع شرق القاهرة خلال الفترة الماضية.

كلف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية ضباط البحث الجنائي وجميع الإدارات بالمديرية، بشن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وفحص جميع البلاغات وضبط المشتبه بهم.

اجتمع اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بالضباط، ووضع خطة أمنية لضبط تجار المخدرات، من خلال شن حملة مكبرة بقطاع جنوب القاهرة، اشترك فيها أكثر من 115 ضابطا وفرد شرطة.

ضبط 72 بندقية وسكين

كما تم الاشتراك مع قوات الأمن المركزي، بحملة أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام الشرطة بنطاق المديرية، لضبط كل صور الخروج عن القانون، وذلك خلال 48 ساعة، تم ضبط عدد (72) قطعة سلاح ناري عبارة عن (6 بنادق آلية- 13 بندقية خرطوش- طبنجة- مسدس- 5 فرد محلي- 46 فرد خرطوش- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها (6 فرد خرطوش- أجزاء بندقية خرطوش تحت التصنيع)، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، ضبط عدد (94) قضية مخدرات.

ضبط 73 كيلو مخدرات

ونجح ضباط إدارة مباحث المخدرات، وضبط خلالها (10.170 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 8.195 كيلو جرام لمخدر الفودو- 30.125 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 3.147 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 20 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر- 250 جرام لمخدر الشابو- 1 كيلو جرام لمخدر الكيتامين- 675 جرام لمخدر الشادو- 460 جرام بودر مخدر- 40 جرام لمخدر الكوكايين- عدد 1861 قرص مخدر).

القبض على 167 متهما

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط عدد (4) مراقبين هاربين، ضبط عدد (2) متهم هارب مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا، ضبط عدد (3) متهمين محكوم عليهم بأحكام مجمعة، بلغت (103 أحكام قضائية)، تنفيذ عدد (47) حكم جنائية بينها (8 أحكام بالسجن المؤبد).

وتنفيذ عدد (142) حكم غرامة، سحب عدد (5) أسلحة نارية منتهية التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابات المختصة.