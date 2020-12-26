ضبط 10 تجار مخدرات بمطروح غسلوا أرباحهم في عقارات وسيارات بـ50 مليونا

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة مطروح، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة

وبينت التحريات أنَّ المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وأسسوا الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.