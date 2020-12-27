البترول: تخريد السيارات التي مر عليها 20 سنة مقابل دعم مالي لأصحابها

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن حملة ترويجية لتشجيع أصحاب السيارات على استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في السيارات الملاكي، والنقل العام والجماعي أو السيارات الأجرة والميكروباص والسرفيس، سيتم إطلاقها في يناير المقبل.

التخريد مقابل دعم مالي لشراء سيارة جديدة

أضاف الملا، لـ"الوطن"، أنه سيتم خلال الحملة توضيح المبلغ الذي ستعطيه الحكومة لأصحاب السيارات الميكروباص أو الأجرة التي مر عليها 20 عاماً لشراء سيارات جديدة بالتقسيط وتخريد القديمة مقابل مبلغ لشراء الجديدة.

وأوضح أن هذا يعتبر جزء من تنظيم الأستفادة من الموارد الطبيعية، فاليوم لدينا غاز يجب أن نستفيد منه لذلك قمنا بتحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز بدلا من السولار، وكذلك التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونقلل من فاتورة استهلاك البوتاجاز بشكل كبير، وفي نفس الوقت نتوسع في استهلاكه كوقود بدلا من المواد البترولية الأخرى.

مشروعات السيسي خفضت استهلاك الوقود

وأشار وزير البترول، إلى أن المشروعات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتطوير وتحسين شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وكذلك فض الإختناقات المرورية في العاصمة من خلال الكباري والأنفاق، أدت إلى التقليل من الازدحام الذي بدوره قلل من استهلاك الوقود الذي يضيع بسبب توقف الطرق.

وتابع أنه لا يمكن تصدير الغاز المصري في حالة كانت الأسعار منخفضة جدا وأقل من تكاليف الإنتاج ولكن الشحنات الجديدة التي تم الإتفاق عليها للتصدير حاليا ليكون سعر المليون وحدة حرارية من 4 إلى 5 دولار، ذلك لتحقيق مكاسب ولتغطية تكاليف الإنتاج.

ونوه إلى أنه تم البدء في استئناف التصدير وكانت أول دولة تم التصدير لها هي الأردن وعقب ذلك بدأنا في تشغيل مصنع إدكو للإسالة وبدأنا من خلال استئناف تصدير شحنات غاز مسالة وبأعداد كبير للشحنات.