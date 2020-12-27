«الدقهلية» تستعد بـ5 أماكن لتطعيم مواطنيها بلقاح كورونا

بدأت محافظة الدقهلية، التحضير لتنفيذ خطة الدولة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستقرت لجنة من المحافظة، على اختيار عدد 5 أماكن تغطى كل مناطق المحافظة، وجار إعدادها لاستقبال المواطنين بها، وأماكن وثلاجات لحفظ اللقاحات بها.

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا بحضور اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية.

وتناول الاجتماع، استعراض ومناقشة الاجراءات والاستعدادات الواجب اتخاذها، بشأن تنفيذ التطعيم للمواطنين بنطاق المحافظة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، على ضرورة تنسيق جهود كل الجهات المشاركة من الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، وكذا جهود المجتمع المدني، لنجاح تنفيذ هذه الحملة، باعتبارها مهمة قومية، تستهدف صحة وحياة المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتقاعس أو الإهمال من قبل أي جهة من الجهات في التكليفات المنوطة بها في هذا الشأن.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمعاينة وتحديد أماكن استقبال المواطنين فيها، لاعطائهم التطعيم المذكور، استقرت على اختيار عدد 5 أماكن تغطي كل مناطق المحافظة، جار إعدادها.

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء الواقعة في نطاقهم الأماكن المختارة، لتجهيزها على أكمل وجه بكل المستلزمات من الأثاث وثلاجات حفظ الطعوم، وتأمين مصادر الكهرباء البديلة من خلال توفير المولدات الكهربية اللازمة، فضلا عن تجهيز مقاعد وأماكن انتظار وتندات لحماية المواطنين من الشمس أو الأمطار.

وشدد على أهمية إعداد دورات المياه وصيانتها بهذه الأماكن، وتوافر المياه بها، مع تخصيص عامل مسئول عن نظافتها قبل وأثناء عمليات التطعيم، حرصا على صحة المواطنين، وأكد المحافظ، أن التعاون والتنسيق قائم مع وزارة الصحة، لتوفير الطعوم وتوفير الأطقم الطبية، وهيئات التمريض والعاملين في تنفيذ هذه الحملة، لتظهر الدقهلية بمظهرها اللائق بها بين المحافظات.

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة أن التطعيم يبدأ بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين بمستشفيات العزل والفرز في أماكنهم، وأن الحملة في الأماكن الخمسة التي تم اختيارها وتحديدها من قبل المحافظة سوف تستقبل المواطنين فور الإعلان المركزي عن الموعد من قبل الوزارة وأن استقبال المواطنين فيها يبدأ بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك بعد أن يقوم جميع المواطنين بتسجيل بياناتهم علي الموقع الإلكتروني للوزارة لتقيمها من قبل المسئولين وسيتم الإعلان عن هذا الموقع قريبا من قبل وزارة الصحة.