«الصحة» تحسم الجدل حول أعراض كورونا في الموجة الثانية بـ 8 علامات

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد فى مصر صعودا حادا، وحذرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المواطنين من الزيادة المتوقعة خلال شهري يناير وفبراير على مستوى العالم وليس مصر فقط خاصة مع الدخول فى فصل الشتاء، تساؤلات عديدة مع زيادة أعداد المصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد وهل اختلفت الأعراض عن الموجة الأولى أم لا، يستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أعراض الوزارة التى حسمتها من خلال منشور توعوى لها..

- جاء أول عرض نصت عليه وزارة الصحة الرشح - ثم بعد ذلك الكحة - فقدان حاستى الشم والتذوق - الشعور بالألم فى الجسم- إسهال أو قيء - ارتفاع فى درجة الحرارة - ضيق التنفس- صداع.

«الصحة» تدشن هاشتاج بعنوان أعراض فيروس كورونا وارتدِ الكمامة

ودشنت وزارة الصحة والسكان هاشتاج تحت عنوان «أعراض فيروس كورونا وارتدِ الكمامة»، ووجهت بمجموعة من القواعد والإرشادات العامة والتى تتضمن ضرورة التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان.

«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة

وتستعد وزارة الصحة لإطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا فى التخصصات الطبية «نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والجراحة والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل بمحافظات البحيرة والمنيا والدقهلية».

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.