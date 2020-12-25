"الأعلى للجامعات" يحسم غدا مصير امتحانات التيرم الأول

يعقد المجلس الأعلى لـ«الجامعات الحكومية»، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية رؤساء الجامعات، غداً بجامعة الفيوم، اجتماعه الدوري وذلك لمناقشة الاستعدادات الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل أزمة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشفت مصادر بالتعليم العالي، أنه من المقرر أن يناقش المجلس غداً مصير امتحانات التيرم الأول لجميع السنوات الدراسية في ظل أزمة كورونا، وآليات تنفيذها بالكليات المختلفة من حيث إجرائها إلكترونيًا من خلال الامتحانات الموضوعية «البابل شيت» حضورياً أو إلكترونياً من خلال المنصات التعليمية، موضحاً أن أي قرار يتعلق بشأنها وكيفية تطبيقها هو قرار جماعي لكل أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وليس قراراً منفرداً، مؤكداً أن المجلس سيدرس جميع السيناريوهات المحتملة للوصول إلى الطريقة الأنسب التي تحافظ على صحة وسلامة الطلاب ومنتسبي المجتمع الجامعي.

جامعة القاهرة: لم يصدر قرار من رئيس الجامعة بتحويل الامتحانات إلى إلكترونية عبر المنصات التعليمية

وقالت مصادر بجامعة القاهرة، إنه لم يصدر أي قرار من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول «التيرم الأول»، إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية، أو من المنزل، ولم يصدر أي قرار بتحديد نمط الامتحانات أون لاين أو أوف لاين، موضحاً أن مثل هذه القرارات جماعية وباتفاق من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك توجه في حال حدوث أي تطورات أو سيناريوهات بشأن مستجدات كورونا.

كما كشف الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن من المجلس الأعلى للجامعات بتحويل امتحانات التيرم الأول بالجامعات إلى إلكترونية أو تأجيلها أو استبدالها بأبحاث، موضحاً أن الامتحانات الإلكترونية المقصود بها التطبيق هي التي تنفذ عن طريق اختبارات البابل شيت وحضورياً في ظل تطبيق إجراءات وسياسات التعليم الهجين وتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب في الامتحانات.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه لن يتم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول أو استبدالها بأبحاث.