تعرف على موقف الطالب المصاب بـ كورونا خلال امتحانات التيرم الأول

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنه فى حالة إصابة طالب أو طالبة بفيروس كورونا خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول يمكن للمصاب تقديم اعتذار عن خوض الامتحانات ويتم قبول طلبه على الفور وإعادة الامتحان فى نهاية العام الدراسي بحيث يتم التأكد من سلامة الطالب وعزله تماما والخضوع لبروتوكول العلاج الذى أقره وزارة الصحة حتى يتماثل للشفاء ولا يكون مصدر عدوى لزملائه.

وأضاف عطية لـ«الوطن»، أنه جار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس من تعقيم وتطهير والحفاظ على التباعد الاجتماعى والتعامل الفورى مع أى أعراض تظهر على الطالب من خلال الصحة.

وأشار إلى وجود تعليمات للقيادات بالتيسير على الطلاب حيث يوجد حوالى 15 مصدرا يبث المعلومة ويشرح المناهج للطلاب وكلها متاحة عبر الإنترنت يمكن الطالب الدخول عليها فى أى وقت والاستفادة منها، لافتا إلى أن الأسبوع الجارى يشهد امتحانات العملى فى مدارس القاهرة وبعدها امتحانات التحريرى تنطلق 9 يناير المقبل.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خاطبت الإدارات التعليمية الـ32 بالعاصمة بالالتزام بعدة ضوابط لضمان مرور وسير امتحانات الفصل الدراسى بهدوء وأمان بدءا من الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من كورونا، وتعقيم المدارس والإدارات بصفة مستمرة والتأكيد على الطلاب ارتداء الكمامة وغسل الأيدى باستمرار.

وأوضح أنه لن يتم حرمان طالب من دخول الامتحان مع وجود محاذير يجب الابتعاد عنها من استخدام المحمول أو أى وسيلة غش داخل اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة إلى 14 طالبا فقط بالفصل الواحد للحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم السماح بأي زحام أو تجمعات للحد من انتشار كورونا وللحفاظ على سلامة الطلاب، علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان والمدارس.

ودعا عطية أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات الأيام المقبلة إلى ضرورة الابتعاد وعدم التجمع أمام لجان الامتحان وذلك حرصا على سلامتهم وأولادهم وذلك وفق تحذيرات وزارة الصحة بمنع أى زحام أو تجمع يؤدى إلى الإصابة بالفيروس.