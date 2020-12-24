الأعلى للجامعات الخاصة يناقش استعدادت امتحانات التيرم الأول الليلة

يعقد المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات، الليلة، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بالشروق، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بسير العلمية التعليمية والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020.

وكشف مصادر بالجامعات، عن أنّه من المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الاستعدادات الكاملة لإجراء الامتحانات المتعلقة بالتيرم الأول، والإجراءات الواجب تنفيذها للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب، في إطار مجابهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وطرق إجراء الامتحانات وآليات تنفيذها، وماهية استعداد الجامعات لتنفيذها حضوريا أو إلكترونيا حال ظهور أي مستجدات تتعلق بالمرض، فضلا عن الإجراءات الواجب اتباعها مع الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الأعلى للجامعات الخاصة يناقش آليات نظام التنسيق الموحد للقبول بالكليات التيرم الثاني

وتابعت المصادر، أنّه سيتم مناقشة آليات وطرق تنفيذ نظام تنسيق القبول بالجامعات الخاصة الموحد إلكترونيا، بدءا من الفصل الدراسي الثاني تجريبيا، للكليات الجديدة والكليات التي يتوافر بها أماكن، وكيفية تطبيقها، وذلك بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للتقدم بما يحقق المستواة في الاختيار.

وأوضحت المصادر، أنّ هناك عدد من الأسباب أدت لاختيار الفصل الدراسي الثاني لبدء التطبيق لنظام التقدم للالتحاق بالجامعات من خلال التنسيق الإلكتروني الموحد، أبرزها أنّ عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق في فترة إجازة نصف العام ضئيل جدا، ولا يقارن بالنسب الكبيرة التي تتقدم بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة من كل عام، ما يتيح الكشف ومعرفة أي أخطاء أو عيوب لتلاشيها الفترات المقبلة أثناء التقدم للأعداد الكبيرة بالكليات والجامعات.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أشار في اجتماع المجلس يوم 24 سبتمبر الماضي، أنّه سيكون بدءا من التيرم الثاني 2020ـ2021، نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة.