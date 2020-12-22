صناعية كفر الشيخ للبنات تطلق مبادرة التحول الرقمي «نحو مستقبل أفضل»

أطلقت مدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية للبنات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، اليوم الثلاثاء، مبادرة «نحو مستقبل أفضل» للتحول الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تم إطلاق المبادرة في حضور الدكتور سامح صديق، مدير عام الإدارة التعليمية، وعبد القوي الشناوي، رئيس مجلس أمناء الإدارة، ومحمد الدفراوي، موجة عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وجوزيف ميشيل، عضو المتابعة، ونجاح عبد اللطيف، رئيس مجلس أمناء المدرسة، وخالد حسان، مدير المتابعة بالإدارة، ومحمد العشماوي، موجه أول التربية الاجتماعية بالإدارة، وشريف السلكاوي، مدير اللامركزية بالإدارة.

وقال الدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، إن المبادرة تهدف إلى تطبيق تكنولوجيا التعليم والتحول الرقمي، لمواكبة التطورات الهائلة في العصر الحالي، وعلى مستوى العالم، لمواجهة المشكلات المتواجدة لموضوعات شتى بصفة عامة، ونظم التعليم بصفة خاصة، مشيراً إلى أن استثمار كافة الإمكانات المتاحة أصبح أمراً لا مفر منه لتفعيل تكنولوجيا التعليم في كافة مناحي البرامج والأدوات داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد مدير الإدارة على أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم، لتسهيل العملية التدريسية، سواء في العمل المدرسي، ومتابعة تقدم الطلاب، والمحافظة على البيئة، وجعل التعليم أكثر متعة، وإعداد الطالبات للمستقبل، فضلاً عن سهولة التواصل بين المدرسة والبيت، والوصول للمعلومات، واكتشاف الطاقات الإبداعية.

وأضاف أن التقدم والتطور العلمي والتقني في العالم، أصبح مرهوناً بعوامل عديدة، يأتي في مقدمتها الاهتمام بالمنظومة التعليمية، وجعلها من الأولويات، بحكم موقعها في قيادة المجتمع بالفكر والمعرفة، من أجل حاضر مشرق ومستقبل زاهر، مشيراً إلى أن الإدارة التعليمية تحرص على تنمية قدرات الطالبات، والاستفادة من التحول الرقمي في كافة مناحي الحياة، في إطار خطة الدولة لميكنة الخدمات المقدمة، سواء في قطاع التعليم أو القطاعات العامة.