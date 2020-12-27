محافظ كفر الشيخ يفتتح فصلا للاستزراع السمكي ومعرض «شتاء دافئ» (صور) 

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فصلا للاستزراع السمكي بمدرسة قلين الزراعية، واستمع لشرح الطالبات أثناء تشريحهن للأسماك، كما تفقد نموذجا للاستزراع السمكي بالمدرسة، ومراحل تربية الأسماك بأحد الأحواض بالمدرسة، موجها بتنظيم رحلات علمية لكلية الاستزراع السمكي بجامعة كفر الشيخ، ومزرعة الخاشعة الخاصة بالمحافظة.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ونائبه، معرض «شتاء دافئ» لمدارس إدارة قلين التعليمية، بمدرسة قلين الزراعية، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي سلامة، رئيس مجلس مدينة قلين، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم.

وضم المعرض 4 آلاف قطعة قماش وألحفه فايبر، توزع على الطلاب المنتمين لأسر فقيرة، بالإضافة للطلاب الأيتام، موجها بالتوسع في مساعدة المنتمين للأسر الفقيرة والأشد فقرا، موجها الشكر للطلاب والمعلمين والمعلمات المشاركات في إعداد المعرض.

كما تفقد نور الدين، مكتبة المدرسة، وتابع دفاتر الزيارات والاطلاع، موجها بتشجيع الطلاب والطالبات على القراءة واختيار كتب لمناقشتهم بها، وإعلان ذلك بالإذاعة المدرسية ولوحات الاعلانات بالمدرسة.

وتفقد محافظ الأقليم، ونائبه مشتل المدرسة الذي يضم أنواع من الزراعات المتعدد سواء زراعات الظل وأنواع نادرة من نباتات الزينة، ووجه بشراء تلك المشاتل ووضعها في المناطق العامة والحدائق المتعددة بدلا من اللجوء للمشاتل الخاصة، لتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في زراعة المشاتل.

كما تفقد الصوبة الزجاجية التي تضم العديد من أنواع النباتات النادرة والأشجار والشتلات، وتفقد الصالات الرياضية سواء «صالة الجيمانيزيوم»، للتأهيل الرياضي والبدني للطلاب والطالبات، كما تفقد محافظ كفر الشيخ، قسم البساتين والخضر، وقسم الصناعات الغذائية، مطالبا بتوحيد سعر المنتجات الغذائية، وتفقد قسم الألبان، والنجل وتربية دودة القز، وقسم الانتاج الحيواني، ومعامل الحاسب الآلي، وتفقد متحف المدرسة الذي يضم عدد من الحيوانات المحنطة.