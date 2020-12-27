«روتاري مصر» يدعم الأسر الفقيرة بمطروح بـ500 بطانية و3 أطنان غذائية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الأحد، لجنة الإغائة والطوارئ بالمنطقة الروتارية 2451 «روتاري مصر» برئاسة المهندس سمير عامر، وعلي الحجاب، نائب الرئيس، وسعد موسى عضو اللجنة، بحضور النائب رزق علواني.

ووجه شعيب، الشكر لروتاي مصر على مشاركته المجتمعية الفعالة لخدمة أهالي مطروح وتقديم مساعدات عينية وغذائية لهم، ممثلة في 500 بطانية و3 أطنان أغذية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، مع التواصل مع مديرية الصحة بمطروح للدفع بقافلة طبية قريبا والتنسيق بالمناطق المقترحة لتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي مطروح، بالإضافة إلى المساهمة في المساعدات العلاجية التي تساهم بها المحافظة شهريا للتخفيف عن المرضى الأكثر إحتياجا، ضمن الخدمات العلاجية والطبية التي سيقدمها الروتاري.

وأكد محافظ مطروح، على تقديم جميع الدعم لتيسير أعمال قوافل الروتاري المجتمعية بالمحافظة والتوسع لخدمة مزيد من الأهالي الأكثر احتياجا.

واستعرضت اللجنة مع المحافظ خلال اللقاء عددا من الأنشطة المجتمعية وجهود روتاري مصر، من خلال لجانه المختلفة في تقديم العديد من الخدمات للأهالي الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات، مع التعاون مع الجهات المشاركة والمستهدفة لتدريب وتنمية المهارات لدى أهالي المناطق فى الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة.

ولفت إلى أن هناك تعاون مثمر بين محافظة مطروح وأندية روتاري، وتنسيق مشترك سينعكس خلال الفترة المقبلة بين الجانبين.

وقال إن منظمات المجتمع المدني تتفاعل مع الأجهزة التنفيذية، بما يعود بالنفع لصالح المجتمع، ويساهم في التنمية الشاملة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النهوض بمصر وبالمحافظات وتقديم الخدمات الإجتماعية في القرى والنجوع وتوصيل الخدمة إلى المجتمع المحلي.

جدير بالذكر، أن روتاري مصر قام بقافلة تنموية شاملة منذ أيام إلى واحة سيوة، وقدم معونات غذائية بالإضافة إلى خدمات طبية للكشف على أهالي سيوة في مختلف التخصصات الطبية، وتنظيم ندوات تثقيفية عن صحة المرآة للسيدات والفتيات في قرى سيوة.