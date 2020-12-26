محافظ مطروح يقود حملة لتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا (صور)

قاد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، حملة موسعة لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في مدينة مرسى مطروح، تضمنت توزيع الكمامات الطبية مجاناً على المواطنين في الأماكن العامة، بمشاركة عدد من المتطوعين من أبناء المدينة.

وأكد المحافظ، في تصريحات له اليوم السبت، إن الحملة انطلقت قبل يومين في عدد من مراكز ومدن المحافظة، في إطار نشر الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقاد "شعيب" حملة التوعية فى منطقة سوق ليبيا بمدينة مطروح، مع التنبيه والتشديد على أصحاب المحلات التجارية بضرورة ارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين خلال ارتيادهم للمحلات بأهمية ارتداء الكمامة، وأهمية نشر الوعي لدى المواطنين، من خلال الحملة، بمشاركة الشباب والإعلام وجميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على تكثيف مجلس مدينة مرسى مطروح لأعمال التطهير والتعقيم، وكذلك التشديد من خلال شرطة ومباحث المرور وإدارة المواقف، على ركاب وسائل المواصلات العامة والخاصة، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، مشيداً بهدف الحملة ووعي الشباب في الحفاظ على صحة المواطنين، مع التأكيد على تقديم جميع أوجه الدعم وتلبية احتياجات الحملة.

كما وجه محافظ مطروح بتشديد الرقابة على اسطوانات الأكسجين، بحيث لا يتم توزيعها واستخدامها إلا من خلال إشراف طبي للحالات المصابة بكورونا، سواء في المستشفيات أو العزل المنزلي، وفقاً لطبيعة كل حالة، كما نبه على أهمية التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح بشأن التأمين والمساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً، والتي بها إصابات بفيروس كورونا، أو المخالطة لحالات مصابة بالفعل.

من ناحية أخرى، شدد محافظ مطروح على الإسراع فى إعادة الشيء إلى أصله بالشارع المجاور لسوق ليبيا، خاصةً بعد الانتهاء من مد جميع المرافق والبنية التحتية به، مع تكثيف جهود النظافة بالمنطقة، وأهمية وعي الأهالي بالحفاظ على النظافة، ومنع إلقاء القمامة في الشارع منعاً لانتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء السكنية والمناطق التجارية بمطروح.