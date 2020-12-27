التضامن: 13 ألف أسرة منكوبة استفادت من تعويضات الإغاثة خلال 2020

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من تعويضات الإغاثة والنكبات، خلال الفترة من يناير 2020 حتى تاريخه، وصل إلى 13 ألفا و24 أسرة بتكلفة إجمالية تراكمية قدرها 58 مليونا و653 ألفا و842 جنيها.

51 مليونا إجمالى المنصرف للمساعدات الاستثنائية بشمال سيناء

وأضافت وزيرة التضامن، فى بيان لها، اليوم، أن إجمالى المنصرف للمساعدات الاستثنائية بشمال سيناء، بلغ 51 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2020 حتى تاريخه.

زيادة المعاشات عام 2020 بنسبة 14%

وأكدت «القباج» أنه تم زيادة المعاشات عام 2020 بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.

تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، كما أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تم صرف معاش شهري لأسر ضحايا الإرهاب.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فقد تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون، فقد تم إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء حيث قام بإحالتها إلى مجلس الدولة – قسم التشريع لمراجعتها.

وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعتها ووضع تقرير عن ذلك تضمن أهم الملاحظات عليها وتم إرسال ذلك إلى مجلس الوزراء الذى قام بدوره بإحالتها إلى الهيئة لقومية للتأمين الإجتماعى ووزارة التضامن الاجتماعي، وجار استيفاء ملاحظات قسم التشريع ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء للعمل على إصدارها.

ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع المالية

وأوضحت أنه تم ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية ما يوفر الوقت والجهد، وتم إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالصندوق العام والخاص وتم بدء التشغيل التجريبي.