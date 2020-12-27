أبرزها 6 أكتوبر.. «التضامن» توفر سكن للأولى بالرعاية في 9 مدن جديدة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية، حرصا على توفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية، موضحة أن الوزارة لديها 539 وحدة سكنية دفتريا، في عدد 9 مدن جديدة، أبرزها مدينة السادس من أكتوبر، و15 مايو.

المساهمة في توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة

وأكدت القباج، فى بيان لها، أن الوزارة تنفذ مشروع «إسكان الأسر الأولى بالرعاية»، للمساهمة في توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة، والتي يوجد بها مناطق صناعية لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة.

ونقلاً من وزارة الإسكان، أن الوحدات في 9 مدن جديدة، وهي:

- 6 أكتوبر.

- برج العرب الجديدة.

- السادات.

- الشروق.

- الشيخ زايد.

- بدر.

-الصالحية الجديدة.

-دمياط الجديدة.

-15 مايو.

الوحدات حق انتفاع بتعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد

وأشارت إلى أن هذه الوحدات حق انتفاع بتعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد، في حالة استمرار توافر شروط الاستحقاق وسداد الالتزامات المطلوبة من رب الأسرة، وبشرط إقامته الدائمة بالشقة مع أسرته.

بحث اجتماعى لجميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط العامة

وتجري الوزارة، البحث الإجتماعى الميدانى لجميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط العامة، وتساهم في تحديد المستحقين من عدمه وفقاً لشروط ومعايير إختيار الأسر الأولى بالرعاية للحصول على وحدة سكنية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من الوحدات السكنية حتى تاريخه 446 وحدة.

وأكدت القباج، أنه تم تصميم مسابقة بجائزة قدرها 200 ألف جنيه بهدف توعية الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بخطورة فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه.

تدخلات وزارة التضامن بالشراكة مع الهيئات الدولية

أوضحت القباج، أن التدخلات هدفها منع الأسر الأكثر احتياجا، وأطفالها من الوقوع في براثن الفقر المدقع، نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النتائج كشفت عن:

- 96% منهن مطلقات وأرامل وكبار السن وأسر تعولها نساء.

- 49% منهم إناث لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

- تمت تغطية عدد 40.000 أسرة بها نساء حوامل ومرضعات مع أطفال دون سن الثانية بتحويلات شهرية قدرها 200 جنيه مصري.

- يندرج هذا التدخل في إطار برنامج «إنقاذ الأرواح في أول 1000 يوم» الذي تنفذه الوزارة، ويهدف إلى ضمان تغذية آمنة للأمهات والأطفال في الأسر الأولي بالرعاية.