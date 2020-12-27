مجلس جامعة الأزهر يجتمع بشأن كورونا ويحذر من وسائل «التدمير الاجتماعي»

دعا مجلس جامعة الأزهر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية محذرا من الانسياق وراء الشائعات، كما قدم التهنئة لفريق التربية الرياضية لفوزه بكأس الجامعة.

وشدد مجلس جامعة الأزهر خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

كما طالب مجلس الجامعة خلال انعقاده اليوم عمداء الكليات بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعميم ارتداء الكمامات على جميع العاملين داخل الجامعة والكليات، والتنبيه على أفراد الأمن بمتابعة ذلك، قائلًا: علينا أن نبدأ بأنفسنا، وأن نتلزم أمام الجميع؛ حتى يكون هناك شعور بأهمية الخطر الناجم عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

شائعات مواقع التواصل الإجتماعي

وحذر المجلس من الشائعات التي تنشر بين فترة وأخرى عبر وسائل التدمير الاجتماعي؛ والتي تهدف إلى نشر حالة من البلبلة في المجتمع.

كأس الجامعة

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى فريقي كليتي التربية الرياضية للبنين بالقاهرة لفوزه بكأس الجامعة في دوري كرة القدم، واللغات والترجمة؛ لفوزه بالمركز الثاني، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر على ممارسة جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والتي تصب في مصلحة طلاب وطالبات جامعة الأزهر بمختلف كلياتهم.

وكرم مجلس الجامعة العديد من عمداء وعميدات الكليات، الذين أسهموا بشكل كبير في أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف. هذا وقد صدق مجلس الجامعة على عدد من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي شملت ترقية عدد 20 لدرجة الأستاذية، وعدد 22 إلى درجة أستاذ مساعد، إضافة لتعيين 87 بدرجة مدرس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

يذكر أن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث كشف للوطن حجم الإصابة بين طلاب جامعة الأزهر، حيث قال إنه متابع جيد للمدن الجامعية وحالة الطلاب وأحب أن أطمئن الجميع، الإصابة مش كتير بينهم، فسن الشباب أكثر مقاومة، لكن ما ألاحظه هو حجم الإصابة في أعضاء هيئة التدريس فهي أكثر من المرة الماضية، فهناك نحو 18 عضوا بالمستشفيات هذا بخلاف المعزولين بالبيت ويحصل على العلاج ولا يذهب للجامعة.