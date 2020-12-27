الإسكان: 100 ألف وحدة سكنية خلال 2020 بالرغم من كورونا (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إنه بالرغم من كافة الظروف والتحديات التي تسبب بها تفشي وباء فيروس كورونا، تم إنهاء خلال عام 2020 فقط مايزيد عن 100 ألف وحدة سكنية، ومنهم 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي من فئة منخفضي الدخل بمساحات مابين 75 و90 متر، و13 ألف وحدة سكنية إسكان بديل للعشوائيات التي بها خطورة على المواطنين و30 ألف وحدة لإسكان متوسطي الدخل، بإجمالي حوالي 70 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل والباقي للإسكان المتميز وقطع الأراضي ومشروعات التنمية الأخرى، وهو مايعكس اهتمام الدولة بالمواطنين من محدودي الدخل.

«سكن لكل المصريين» يعكس ثقة المواطن بالدولة

وأضاف "خطاب" خلال حديثه عبر سكايب على شاشة «إكسترا نيوز» أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بسكن لكل المصريين آخر يوم بالتقديم بها غدا، والطرح الأول للمرحلة الأولى 125 ألف وحدة سكنية، والإقبال عليها كبير جدا به 310 ألف متقدم، وحوالي 430 ألف كراسة تم بيعها، بحوالي مايزيد عن 280 ألف حاجز، وهذا الإعلان يعكس ثقة المواطن بالدولة فهو يتسلم وحدات مرخص ومنظمة وتامة الخدمات ومرافق خدمية ذكية، وهو تعاون للمواطن مع الدولة في مكافحة العشوائية.

التنفيذ مستمر والمشروعات شغالة

متابعا: «المواطن بعد ماشاف تحرك الدولة بقوة للسيطرة على العشوائيات والبناء الغير مرخص والغير آمن بدء المواطن يهتم بالمدن التابعة للدولة والإسكان الذي تطرحه الدولة بالتقسيط المريح والوحدات المنظمة، ووحدات سكنية مدعمة بشكل كبير، والمواطن شايف المشروعات شغالة والتسليمات شغالة، والوحدات المتأخرة الناس بدأت تستلمها، والتنفيذ مستمر ومشروعات تانية شغالة ومستمرة».

التحول الرقمي ساعد الوزارة

وشدد خطاب على أنه الأولوية لمحدودي الدخل في طرح الاعلانات الخاصة بوزارة الإسكان ولكنه تم الطرح لمتوسطي الدخل أيضا والإسكان المتوسط وهناك طرح للأراضي بكميات كبيرة جدا لجميع الأنشطة سواء إسكان أو خدمات، وهو مما أعطى فرص جيدة جدا للعمل سريعا بالتحول الرقمي، الذي ساعد على طرح أكثر من إعلان بتوقيت واحد بدون تزاحم لأنه بالحجز والتسديد الالكتروني، وهم ماشجع للعمل بالتوازي بين الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي وقطع أراضي، بالإضافة للوحدات المتميزة بالمدن الجديدة، بحوالي 10 آلاف اسكان متميز و4 اعلانات لقطع أراضي، وأراضي خدمات بكل المدن للأنشطة الخدمية بالمدن.