حظك اليوم الاثنين 28-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية إلي 4 أنواع، وهي ترابية وهوائية ونارية،ومائية ولكل برج صفاته التي يكتسبها وفق تحرك النجوم والأجرام السماوية، ومع ذلك قد يكتسب الشخص صفات من برج آخر حسب سيطرة الكواكب، وتستعرض "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك يقظة ذهنية واليوم قوتك في بلاغتك وتفردك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تلقي الضوء على حقائق تتعلق بعلاقة عاطفية أو علاقة صداقة وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة وخشونة وتحكّم في نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الآخرين إذا أردت أن تحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك حضورا وثقة بالنفس والفرصة أمامك لتفرض إرادتك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تتخذ قرارا حاسما وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأصدقاء والأحباب بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تكون مرنا وتجنب العناد والجدال والمغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتحكم في إظهار مشاعرك كي تسلم من أذى البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تشعر بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء .. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأهل والأحباب وتتواصل معهم باقتدار.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.. راجع جيدا قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

لديك طاقة كبيرة تدفعك نحو القيام بنشاطات عديدة، فقط ابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تحمي حقوقك وعليك أن تدرس جيدا قراراتك واستعن بذوي الخبرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبى رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وما عليك من واجبات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تقتصد في كلامك ولا تعلن أخبارك واحترس كي لا يؤخذ شيء ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بحماس كبير وتشعر اليوم بتجدد الحياة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس تمنحك طاقة عاطفية وتجد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالقلق ومن المهم أن تتجنب المبالغة في حساسيتك واعتنِ بأعمالك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم الحزن.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.