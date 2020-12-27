الثانية عربيا.. الأردن تسجل إصابتين بالسلالة الجديدة من كورونا

ظهر في أواخر 2019، وتحديدا في مدينة«ووهان» وسط الصين، ومنذ ذلك التاريخ، تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في كل الدول والمناطق على مستوى العالم، ووصل إجمالي إصاباته حول العالم إلى 80.882.073 بينما بلغت وفيات الفيروس 1.768.273، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 57.103.492.

ورغم حالة التفاؤل التي عاشها العالم بسبب تطورير شركات أدوية لعدد من اللقاحات المضادة للفيروس، سادت حالة من الهلع في عدد من الادول على خلفية إعلان السلطات البريطانية،في 14 ديسمبر الجاري، الكشف عن طفرة جديدة من كورونا، انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك العاصمة لندن.

وعلى إثر الإعلان البريطاني، ألغت الحكومة البريطانية وعدد من الدول حول العالم احتفالات عيد الميلاد.

واليوم، أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس لأردنيين قادمين من بريطانيا، وقال عبيدات، إنه جرى تطبيق إجراءات العزل الصحي على المصابين.

وسجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم، 29 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3758 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، إنه تم تسجيل 1590 إصابة جديدة بالفيروس لتصل حصيلة الإصابات في البلاد إلى 287946 شخصا.

واصبحت الأردن هي ثاني دولة عربية تعلن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد لبنان، والذي أعلن، أمس الأول الجمعة، تسجيل أول حالة من سلالة الفيروس الجديدة لدى مسافرة قادمة من لندن.

وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أمس الأول الجمعة، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المسافرة دخلت لبنان في 21 من ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، حذرت في وقت سابق، اليوم، من أزمة كبيرة في حالة استمرار ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

جدير بالذكر، أنه منذ اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس في بريطانيا، جرى رصد حوالي 1000 إصابة في البلاد، كما تم رصد حالات في عدة دول أوروبية.