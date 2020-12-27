البابا يشلح كاهن دعا إلى تأسيس كنيسة جديدة بشكل سري

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بانهاء خدمة الكاهن السابق بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بيشوي أندراوس، والذي كان يخدم بكنيسة مارمرقس القبطية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال البابا في قراراه الذي حمل رقم 13 لسنة 2020، إن الكاهن "قطع نفسه بنفسه بانضمامه إلى أحد المجموعات المنحرفة إيمانيا رافضا أي نصيحة وبالتالي يعود إلى اسمه العلماني جوزيف جورج أندراوس، ولم تعد له أي صلة بخدمة الأقباط".

مصادر: الكاهن المشلوح انضم لفكر الشماس المعزول عاطف عزيز

وبحسب مصادر كنسية، لـ"الوطن"، جاء قرار انهاء خدمة الكاهن بسبب الاتهامات التي وجهت له بسبب بالانضمام إلى فكر الشماس السابق الدكتور عاطف عزيز، المعزول من الكنيسة عام 2002م بقرار من المجمع المقدس، واتباع عدد من الأقباط بواشنطن لهذا الفكر في مجموعات، والدعوة إلى كنيسة جديدة بشكل سري، وإقامة مؤتمرات لها في الخارج، بعد فشل المخطط في الداخل.

والكاهن المنتهية خدمته كان يعمل في كنيسة مارمرقس بالعاصمة الأمريكية، التابعة مباشرة لإشراف البابا توضروس الثاني شخصيا.

الكنيسة تواجه أزمة التعاليم الخاطئة داخلها

وتواجه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أزمة داخليه حول "التعليم الأرثوذكسي" تثار تداعياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يشاع عن وجود تعاليم خاطئة داخل بعض الهيئات والمؤسسات الكنسية، الأمر الذي واجهه المجمع المقدس وهو أعلى سلطة بالكنيسة بتشكيل اللجان واتخاذ القرارات التي لم تفلح حتى الآن في تجاوزها.

من جهة أخرى، استقرت كافة إيبارشيات الكرازة المرقسية، على الغاء احتفالاتها بالكنائس بمناسبة رأس السنة الميلادية، كما قررت معظم الإيبارشيات إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد ليلة 6 يناير المقبل بحضور الكهنة والشمامسة فقط في ضوء إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قرر البابا تواضروس الثاني ترأس قداس العيد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، كما فعل في عيد القيامة الماضي.