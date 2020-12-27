دكتور مناعة: كل دقيقة 500 مصاب بكورونا في العالم.. من خاف سلم

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يجب اراتداء الكمامات لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19" مع رفض التعامل مع أي شخص لا يرتدي الكمامة موضحا أن نحو 40% من المصابين لا يعرفون أنهم حاملين للفيروس مبينا أن هناك مليون و700 ألف توفوا بالفيروس وهناك نحو 80 مليون شخص أخر حول العالم أصيبوا بالفيروس مشيرا إلى أن هناك إصابات مرتفعة في أوروبا.

كل دقيقة 500 إنسان يصاب بكورونا في العالم

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى "لازم الناس تصح، كل دقيقة في 500 إنسان بيتصاب بكورونا حول العالم وكل دقيقة بيموت 10 أفراد كما أنه لا توجد دولة معصوم وأصاب أمراء وقادة دول وأطباء وفنانين ولاعبين، كبحنا الموجة الأولى والتعاون فقط بني المواطنين والدولة هو اللي هيكبح الموجة الثانية لكورونا، اي بيستهتر مع كورونا زي اللي بيلعب مع أسد".

من خاف سلم

متابعا: "مهم جدا التباعد الجسدي وإرتداء الكمامة والحفاظ على نظافة الأسطح وغسل الأيدي وعدم لمس الوجه وتناول الطعام السليم من أجل رفع مستوى المناعة في الجسم، المصابين في البيت خطرين جدا هيعدوا الأسرة كلها والناس بتلبس الكمامة بره البيت بس ومش مصدقين أن أقاربهم عندهم كمامة لازم الناس تعرف أن الفيروس موجود في كل مكان في كوكب الأرض داخل المصانع والأسانسير والحمامات، من خاف سلم، ومحدش يقرب من حد، ولازم مبيقاش في قبلات ولا أحضان".

وكان ظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في نهاية العام الماضي في الصين وانتشر بعدها في مختلف دول العالم، فيما أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020 وتم إغلاق المطارات وتحاول حاليا شركات الأدوية من مختلف دول العالم إنتاج لقاح مضاد للفيروس".