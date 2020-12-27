وفاة مدير الدعوة بأوقاف جنوب سيناء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفى، اليوم الأحد، الشيخ جلال شريف، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الراحل قد ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، خلال تواجده خارج محافظة جنوب سيناء بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية بمركز الشهداء، وجرى وضعه بالعزل الصحي لتلقى بروتوكول علاج الفيروس، لكن تدهورت حالته الصحية، ونُقل إلى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفي متأثرًا بإصابته بالفيروس القاتل.

ونعى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مدير الدعوة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، ولكافة العاملين بمديرية الأوقاف، لفقدهم رمزًا من رموز الدعوة والفقه.

على جانب آخر، نعت مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، فقيدها الشيخ جلال شريف، مدير الدعوة، مقدمين خالص العزاء لأسرة الفقيد.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن الراحل كان قدوة في التفاني والإخلاص في العمل، داعيًا المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين.