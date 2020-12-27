«التموين»: احتياطي الدواجن الاستراتيجي 13 شهرا واللحوم 25 شهرا

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم، لإبراز حصاد الوزارة في العام، كما تم الإعلان عن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، حيث وصل الاحتياطي من 4 إلى 6 شهور في القمح والأرز، ويوجد اكتفاء ذاتي من الأسر، بجانب احتياطي لمدة 3 شهور من السكر.

التموين: احتياطي الدواجن الاستراتيجي وصل إلى 13 شهرا

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الاحتياطي الاسترايتجي من زيت التموين يصل إلى 4 شهور، أما الاحتياطي الاستراتيجي من المكرونة فوصل إلى 5 شهور، في الوقت الذي وصل الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن إلى 13 شهرا، وتم تخفيض الأسعار من 37 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة البرازيلية في المجمعات الاستهلاكية، إلى 30 جنيها، وهذا سيعمل بدوره على تخفيض أسعار الدواجن البيضاء والفراخ البلدي.

التموين تضخ 130 ألف طن سكر شهريا

وأشار «كمال»، إلى أن الاحتياطي الخاص باللحم السوداني وصل إلى 25 شهرا، بعد التعاقدات المستمرة بين مصر ودولة السودان الشقيقة، كما أن وزارة التموين تضخ 130ألف طن سكر شهريا، و60 ألف طن زيت تموين شهريا، و32 ألف طن أرز، و6000 طن مكرونة، وهذا يثبت أن نسب الاحتياطي الاستراتيجي للسلع آمن ولا صحة للأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن اختفاء سلع أو عدم وجود مخزون استراتيجي في بعض السلع.

وعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا صباح اليوم الأحد، يوضح أن مصر كانت تستورد نحو ألفي طن دواجن إلا أن حاليا حقق اكتفاءا ذاتيا من الدواجن ولم تستورد منذ 3 شهور، ويوجد حاليا نحو 15 طن دواجن مجمدة، كما تعتمد الوزارة السجلات التجارية الخاصة المنتجات الاستهلاكية وستعمل على توفير فرع لجهاز حماية المستهلك في كل محافظة من أجل تقديم خدمة أفضل للجمهور والحفاظ على حقوق المواطنين فيما يخص الخدمات ما بعد البيع.