محمد أنور: ردود الأفعال على إسعاف يونس أكبر مما تخيلت والقادم أقوى

رد فعل كبير ونجاح ملفت حققه مسلسل إسعاف يونس، وذلك منذ بداية عرضه على منصة watch it، حيث نجح محمد أنور في تقديم شكل جديد من كوميديا الموقف، وهو النوع الذي افتقدته الدراما التلفزيونية على مدار سنوات، ليصبح العمل واحد من المفاجآت الدرامية في عام 2020.

وعن رد الفعل قال محمد أنور في بيان: في الحقيقة ردود الأفعال أكبر مما توقعت، وسعيد بكم التعليقات الإيجابية، رغم إنه لم يُعرض منه سوى أربعة حلقات فقط، ولكني أعد الجمهور إن القادم أقوى، وستكون هناك العديد من المفاجآت.

مضيفا: كان هدفنا في إسعاف يونس، هو تقديم كوميديا مختلفة عن المعتاد، وأعتقد إننا بفضل الله، ودعم الجمهور، نجحنا في ذلك، وأرى إن الانتشار االذي حققه العمل، في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كان مذهلاً بالنسبة لي.

مؤكدا بأنه يرى المخرج «معتز التوني» وش السعد بالنسبة له وللكثيرون من الممثلين أقرانه خلال الفترة الماضية، حيث حظيت الأعمال التي قام «التوني» بإخراجها وجميعها كوميدي بالنجاح الباهر، كما و أن المسلسل هو أول بطولة منفرده له.

وأشار إلى أنه وأثناء القيام بتصوير المسلسل، كان من المنتظر تصويره لأحد الأعمال الدرامية، ولكن ومع ظهوره في المسلسل تقرر عدم مشاركته في العمل الجديد، كما أنه سيقوم قريبا بالظهور في إحدى المسرحيات التي سيجرى تقديمها قريبا.

يذكر ان مسلسل إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.