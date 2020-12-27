الإسكان: لم نتوقف عن بناء المدن والطرق رغم كورونا «فيديو»

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه بالرغم من كل الظرف والتحديات التي تسبب بها تفشي وباء فيروس كورونا، لم تتوقف الوزارة عن بناء المدن، بالإضافة للأنشطة الخدمية والطرق والمرافق والبنية الأساسية، والطرق التي تربط المدن وبعضها البعض، وخلال 2020، تم تنفيذ نحو 300 كيلو طرق، لربط المدن بعضها وتطوير طرق قائمة بالفعل.

وأشار «خطاب» إلى أنه بالتزامن مع تنفيذ المدن الجديدة وبديل العشوائيات وإسكان محدودي الدخل، كان هناك تنفيذ لمشروعات متوسطي الدخل، والإعلان الأخير تميز بأنه قدم 5 أنواع من الإسكان، مساحتين للإسكان منخفض الدخل، و3 مساحات لمتوسطي الدخل في 12 مدينة جديدة، بمساحات من 70 لـ90 متر لمحدودي الدخل ومن 110 لـ120 لمتوسطي الدخل.

حصر كامل للاحتياجات والبدء بالتوسعات الجديدة

وأضاف خطاب، خلال حديثه عبر سكايب على شاشة «إكسترا نيوز» أنه هناك خطة وضعها خبراء الإسكان بالوزارة للاحتياجات ولبحث احتاجات المحافظات الأكثر احتياجا، وهناك مساحات مدروسة للتوسعات في حال إقبال المواطنين على المدن، وبعد الانتهاء من الإعلان الحالي، الذي ينتهي تقديمه غدا، وسيتم المراجعة للمستحقين وعقب المراجعات سيتم حصر كامل للاحتياجات والبدء بالتوسعات الجديدة، شارحا أنه هناك دورا كبيرا لخبراء التخطيط بالوزارة وهناك قواعد اقتصادية لكل مدينة، وقبل بناء أي مجتمع عمراني يكون هناك خدمات صناعية أو خدمات تعليمية والتجارية والأنشطة المصاحبة للإسكان، بالإضافة لشبكة الطرق وشبكة النقل.

نطرح ما يناسب كل منطقة

واستكمل خطاب أن وزارة الإسكان تطرح مايناسب كل منطقة من مشروعات وخدمات وبنية تحتية ومولات تجارية وخدمات دينية وشرطية، «هناك مشروعات الإسكان بها محلات بالدور الأول أو مناطق يتم عمل بها مولات ومحلات ومراكز تجارية كبيرة على حسب احتياج كل منطقة».